Очередной отказ в строительстве завода на Байкале получили китайские инвесторы

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-31T10:08:19+03:00

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В Чите, в арбитражном апелляционном суде, рассмотрели апелляцию компании "Аквасиб", которая представляет интересы китайской фирмы "Озеро Байкал". Компания, представляющая китайских инвесторов была не согласна с решением иркутского областного суда.

- По результатам рассмотрения дела в апелляционном суде решение о признании недействительным договора аренды участка под строительство завода оставлено в силе, - сообщается на сайте суда, - сообщили на сайте четвертого арбитражного суда в Чите.

Напомним, весной этого года строительство завода по разливу воды в поселке Култук Слюдянского района вызвало большой общественный резонанс. За озеро вступились многие жители страны, выходившие на митинги. На защиту Байкала встали и звезды шоу-бизнеса, среди которых и уроженец поселка Култук Сергей Зверев, он выходил на одиночный пикет к стенам Кремля.

Строительство завода было заморожено по решению Кировского районного суда Иркутска. Суд отменил решение экологической экспертизы, которая разрешала строительство предприятия. Однако судебные тяжбы затянулись, "Аквасиб" подал апелляцию. Не встали на его сторону и Иркутский областной суд, и арбитражный суд Иркутской области. Но компания не сдавалась и подала апелляционную жалобу в четвертый арбитражный суд.

Суд рассмотрев материалы дела, оставил решение арбитражного суда Иркутской области о незаконности договора аренды земли без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU