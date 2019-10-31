Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-31T08:47:11+03:00

В ходе проверок за 2019 год было изъято 122 тонны алкоголя, продающегося незаконно

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Производители и продавцы некачественного спиртного закона не боятся. А случаи с летальным исходом после употребления суррогата их совсем не пугают. Напомним, как в 2016 году на всю страну прогремела история смертельного «Боярышника». Кошмар, охвативший весь город, начался накануне новогодних праздников. Каждый день в больницы поступали пациенты в тяжелом состоянии. Массовое отравление концентратом унесло жизнь 76 человек.

После отравления продажу «Боярышника» запретили. Это снизило количество смертей от употребления суррогатного алкоголя на четверть по сравнению с предыдущими годами. Но полностью контрафактный алкоголь не исчез с прилавков.

С 9 по 18 октября в Иркутской области сотрудники полиции провели рейд «Алкоголь». Полиция выяснила, кто и где производит и продает нелегальный алкоголь. Всего проверено 500 торговых точек.

- Только за время рейда полицейские изъяли 10660 литров нелегального алкоголя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Выявлено более 150 административных нарушений, из них 24 - за продажу спиртного без лицензии.

На 90 индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела за нарушение правил розничной торговли. Еще 45 человек привлечено к административно ответственности за нелегальную продажу спиртного.

Подобные проверки проводятся на постоянной основе. С начала этого года было изъято более 122 тонн алкоголя, который продавался незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU