2019-10-31T08:47:11+03:00
Происшествия

Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Иркутской области

В ходе проверок за 2019 год было изъято 122 тонны алкоголя, продающегося незаконно
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя найдено в Иркутской области.Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя найдено в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Производители и продавцы некачественного спиртного закона не боятся. А случаи с летальным исходом после употребления суррогата их совсем не пугают. Напомним, как в 2016 году на всю страну прогремела история смертельного «Боярышника». Кошмар, охвативший весь город, начался накануне новогодних праздников. Каждый день в больницы поступали пациенты в тяжелом состоянии. Массовое отравление концентратом унесло жизнь 76 человек.

После отравления продажу «Боярышника» запретили. Это снизило количество смертей от употребления суррогатного алкоголя на четверть по сравнению с предыдущими годами. Но полностью контрафактный алкоголь не исчез с прилавков.

С 9 по 18 октября в Иркутской области сотрудники полиции провели рейд «Алкоголь». Полиция выяснила, кто и где производит и продает нелегальный алкоголь. Всего проверено 500 торговых точек.

- Только за время рейда полицейские изъяли 10660 литров нелегального алкоголя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Выявлено более 150 административных нарушений, из них 24 - за продажу спиртного без лицензии.

На 90 индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела за нарушение правил розничной торговли. Еще 45 человек привлечено к административно ответственности за нелегальную продажу спиртного.

Подобные проверки проводятся на постоянной основе. С начала этого года было изъято более 122 тонн алкоголя, который продавался незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского
Вопросы утилизации и переработки отходов обсудили на площадке ТПП Восточной Сибири
В Иркутской области унесенные штормовым ветром крыши домов восстановят за счет резервного фонда региона
Крупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в Братске
Перерабатывать мусор в строительные материалы будут на острове Ольхон
Лучшие друзья: волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде
Авария с участием двух большегрузов произошла на Култукском тракте в Иркутской области
В Иркутске разработали первый онлайн-курс «Байкаловедение»
БТР и джип столкнулись в Улан-Удэ
Лежала возле трассы: найденная в бессознательном состоянии пенсионерка умерла в больнице Иркутской области
ВХЛ: ХК «Ермак» разгромно проиграл казанскому «Барсу»
12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск
Сибиряк на вездеходе задавил своего товарища
Писатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020»
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Строительство дорог и соцобьектов обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Бохане
Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области