СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-31T09:16:02+03:00

Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Мошенники обманывают доверчивых жителей Иркутской области не только по телефону, но и вживую. К 79-летней пенсионерке из Усолья-Сибирского аферисты подошли прямо на улице. Они заметили, что женщина хромает на одну ногу и разыграли целый спектакль. Сначала к бабушке подошла незнакомка и сказала, что может излечить ее недуг с помощью обряда с деньгами. Тут же появилась еще дама, которая начала хвалить мошенницу якобы за полное исцеление своего сына, чем и убедила пенсионерку в реальности оздоровления.

Доверчивая усольчанка пошла к банкомату, сняла 103 тысячи рублей передала деньги «целительнице», которая завернула наличные в газету и на несколько минут отошла в сторону для обряда. Затем вернулась, отдала бабушке сверток и посоветовала не открывать его до утра. По дороге домой усольчанка зашла в магазин и попыталась расплатиться за продукты купюрой из газетного свертка. Однако продавец, взяв деньги, заметила, что они ненастоящие. Аферистки подложили обманутой сибирячке «Билеты банка приколов».

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Преступницы разыскиваются.

Оперативники просят всех, кто узнал женщину, одетую в светлый пуховик, обратиться в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

ИСТОЧНИК KP.RU