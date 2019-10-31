2019-10-31T09:16:02+03:00
Происшествия

Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского

Аферистки обманули женщину прямо на улице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Мошенники обманывают доверчивых жителей Иркутской области не только по телефону, но и вживую. К 79-летней пенсионерке из Усолья-Сибирского аферисты подошли прямо на улице. Они заметили, что женщина хромает на одну ногу и разыграли целый спектакль. Сначала к бабушке подошла незнакомка и сказала, что может излечить ее недуг с помощью обряда с деньгами. Тут же появилась еще дама, которая начала хвалить мошенницу якобы за полное исцеление своего сына, чем и убедила пенсионерку в реальности оздоровления.

Доверчивая усольчанка пошла к банкомату, сняла 103 тысячи рублей передала деньги «целительнице», которая завернула наличные в газету и на несколько минут отошла в сторону для обряда. Затем вернулась, отдала бабушке сверток и посоветовала не открывать его до утра. По дороге домой усольчанка зашла в магазин и попыталась расплатиться за продукты купюрой из газетного свертка. Однако продавец, взяв деньги, заметила, что они ненастоящие. Аферистки подложили обманутой сибирячке «Билеты банка приколов».

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Преступницы разыскиваются.

Оперативники просят всех, кто узнал женщину, одетую в светлый пуховик, обратиться в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больная туберкулезом молодая мама из Бурятии не хотела лечиться, но ее заставил суд
Андрей Лабыгин лишился должности вице-спикера Думы Иркутска
Очередной отказ в строительстве завода на Байкале получили китайские инвесторы
Движение по улице Петрова в Иркутске перекроют в ночь с 1 на 2 ноября
Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Иркутской области
Вопросы утилизации и переработки отходов обсудили на площадке ТПП Восточной Сибири
В Иркутской области унесенные штормовым ветром крыши домов восстановят за счет резервного фонда региона
Крупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в Братске
Перерабатывать мусор в строительные материалы будут на острове Ольхон
Лучшие друзья: волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде
Авария с участием двух большегрузов произошла на Култукском тракте в Иркутской области
В Иркутске разработали первый онлайн-курс «Байкаловедение»
БТР и джип столкнулись в Улан-Удэ
Лежала возле трассы: найденная в бессознательном состоянии пенсионерка умерла в больнице Иркутской области
ВХЛ: ХК «Ермак» разгромно проиграл казанскому «Барсу»
12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск
Сибиряк на вездеходе задавил своего товарища
Писатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020»
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Строительство дорог и соцобьектов обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Бохане
Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области