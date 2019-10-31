Движение по улице Петрова в Иркутске перекроют в ночь с 1 на 2 ноября
Водители, будьте внимательны! Обратите внимание на следующую информацию! С 1 по 2 ноября движение по улице Петрова в Иркутске будет ограничено. Планируется провести ремонтные работы на участке от улицы Первомайская до улицы Киренская. Проезд будет закрыт 1 ноября с 21:00.
- Перекрытие дороги связано с диагностированием тепловой сети, - сообщает ИА Сибирские новости. – Работы будут производиться в ночное время.
Второго ноября с 6 часов утра движение восстановится. Если вы планируете поездки в ночное время, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка.
Ограничение движения на улице Петрова. Фото: ИА Сибирские новости
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ИСТОЧНИК KP.RU