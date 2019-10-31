Больная туберкулезом молодая мама из Бурятии не хотела лечиться, но ее заставил суд

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-31T11:23:36+03:00

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31-летняя женщина из Бурятии согласилась продолжить лечение туберкулеза только по решению суда. Заболевание у нее обнаружили после того, как она родила ребенка. Молодую маму сразу госпитализировали. Но долго оставаться в больнице она не собиралась.

- В июне этого года пациентка сбежала из туберкулезного диспансера, - рассказывает пресс-служба УФССП по республике Бурятия. – Врачи не один раз требовали, чтобы новоиспеченная мамаша продолжила лечение, но она никак не реагировала на их просьбы.

Чтобы заставить женщину лечь в больницу, врачам пришлось обратиться в суд. Но даже после повесток она не торопилась обращаться к доктору повторно. Тогда в дело вмешались судебные приставы. Им удалось доставить ее в зал заседания, чтобы решить дальнейшую судьбу и заставить позаботиться о здоровье - своем и окружающих.

По решению суда больная продолжит лечение. Правда, она категорически заявила, что согласна наблюдаться только в Улан-Удэ. Суд пошел ей на уступки. В день суда приставы передали женщину в руки медицинских работников для дальнейшего обследования.

такое поведение безрассудно и подвергает риску не только жизнь самого человека, который отказывается от помощи, но и всех, кто находится рядом с ним. В Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с туберкулезом очень сложная. Если в Европе на 100 тысяч жителей приходится всего 30-40 больных, то в Сибирском Федеральном округе – около 100.

- В Сибири и на Дальнем Востоке, распространен пекинский генотип туберкулезного штамма, - объяснял "КП" в Иркутске главный врач Иркутского противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев. – Это одна из самых агрессивных известных на сегодняшний день разновидностей туберкулеза. Если обычная микобактерия заражает 10-15 человек, то пекинская – значительно больше. К тому же к ней быстро формируется лекарственная устойчивость.

Самое интересное, что за Уралом такой тип туберкулеза практически не встречается. Врачи предполагают, что пекинский штамм туберкулеза проник на нашу территорию одновременно со строительством знаменитой КВЖД в начале прошлого века. Строители заражались туберкулезом на стройке, а потом возвращались по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU