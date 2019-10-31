2019-10-31T12:22:21+03:00
Происшествия

В Иркутске бабушка с внуком попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте

Они получили травмы, но, по счастью, живы
Виктория ГЕРКО
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В Иркутске бабушка и внук попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте.В Иркутске бабушка и внук попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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30 октября водитель микроавтобуса ехал по 18 Советскому переулку в м-не Ново-Ленино Иркутска. 46-летний мужчина не заметил, как неожиданно на дороге появились бабушка и внук. Они хотели перейти дорогу в неположенном месте. Избежать аварии водитель не смог и сбил пешеходов.

- Шестидесятилетняя иркутянка и ее шестилетний внук с различными травмами были доставлены в больницу, - сообщает ИА Байкал24. – Врачи обследуют пострадавших.

С начала года 265 человек, которые не соблюдали правила дорожного движения, попали под колеса автомобиля. Из них 45 человек погибли, а 233 получили различные травмы.

Пешеходы все чаще нарушают правила ПДД. Видимо, они надеются на то, что успеют "быстренько перебежать". Но успевают далеко не все. Напомним, что неделю назад, 24 октября, иркутянка попала под колеса трамвая. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора, но не заметила приближающийся трамвай. Серьезных травм пострадавшая не получила, но была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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