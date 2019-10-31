2019-10-31T11:50:23+03:00
Общество

Сеть супермаркетов «Слата» модернизируют

За основу изменений взяты современные тренды, в том числе на улучшение ассортимента и здоровое питание
Поделиться:
Сеть супермаркетов «Слата» модернизируют. Фото: ООО "Маяк"Сеть супермаркетов «Слата» модернизируют. Фото: ООО "Маяк"
Изменить размер текста:

«Слата» начинает модернизацию супермаркетов. Это ответ на вызовы времени, основанный на глубоком анализе рынка, изучении ситуации в российском ритейле и отслеживании процессов эволюции супермаркетов в Европе. Первый супермаркет в обновленной концепции откроется уже 16 ноября 2019 года по адресу: мкр-н Первомайский, 54.

«Слата» будет меняться в соответствии с современными трендами, в том числе на улучшение ассортимента и здоровое питание. В новых супермаркетах расширится зона фреш. Также будет улучшена линейка Food-to-Go – свежей готовой еды на вынос.

Как отметил Вячеслав Заяц, председатель cовета директоров ГК «Слата», для покупателей сегодня важны не только стоимость продуктов в том или ином магазине, но еще и удобство, комфорт, возможность приобрести качественную, здоровую еду.

«Слата» в свое время успела расположить свои торговые точки так, чтобы покупателю было удобно в них заходить по дороге домой. Поэтому сейчас местная сеть супермаркетов чувствует себя уверенно даже на фоне разговоров о возможном приходе в регион крупных федеральных игроков.

Сегодня посещаемость сети супермаркетов «Слата» оценивается в среднем в 133 тыс. человек в день. После модернизации ожидается рост этого числа более чем на 20%.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор РС «Слата» и «Хлеб-Соль», пояснил, что такая динамика ожидается в связи с созданием удобного магазина по типу proximity, наиболее полно реализующего потребности клиентов.

Он также сообщил, что последние 5 лет группа компаний «Слата» растет минимум на 20% и в ближайшие 5 лет этот темп снижать не планирует. Недавно был открыт 260-й магазин. В настоящее время группа объединяет 83 супермаркета «Слата» и 177 дискаунтеров «Хлеб-Соль».

- Сейчас рынок Иркутской области уже достаточно насыщен. Мы приняли решение развиваться дальше. Пошли в другие регионы: например, в Забайкальский край, - сказал Ярослав Шиллер.

Нынешняя модернизация не первый рывок вперед, к новым требованиям времени. Ранее группа компаний в качестве ответа на сложную экономическую ситуацию в стране представила сеть дискаунтеров. Сейчас это востребованный формат, который растет высокими темпами. К концу года в Иркутской области будет 200 магазинов «Хлеб-Соль», в Забайкальском крае - около 40. Пока существующая концепция дискаунтеров изменений не требует. Первые обновления планируются в 2021 году. Это будет движение к более качественному предложению с сохранением преимуществ магазина низких цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
23 партии товаров с повышенным уровнем радиации обнаружены в Иркутске
Иркутский благотворительный фонд «Я Волонтер» вышел в финал конкурса «Добровольцы России»
Сергей Сокол: Иркутской области необходимо активнее включаться в нацпроект «Экология»
В Иркутске бабушка с внуком попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте
Больная туберкулезом молодая мама из Бурятии не хотела лечиться, но ее заставил суд
Андрей Лабыгин лишился должности вице-спикера Думы Иркутска
Очередной отказ в строительстве завода на Байкале получили китайские инвесторы
Движение по улице Петрова в Иркутске перекроют в ночь с 1 на 2 ноября
Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского
Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Иркутской области
Вопросы утилизации и переработки отходов обсудили на площадке ТПП Восточной Сибири
В Иркутской области унесенные штормовым ветром крыши домов восстановят за счет резервного фонда региона
Крупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в Братске
Перерабатывать мусор в строительные материалы будут на острове Ольхон
Лучшие друзья: волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде
Авария с участием двух большегрузов произошла на Култукском тракте в Иркутской области
В Иркутске разработали первый онлайн-курс «Байкаловедение»
БТР и джип столкнулись в Улан-Удэ
Лежала возле трассы: найденная в бессознательном состоянии пенсионерка умерла в больнице Иркутской области
ВХЛ: ХК «Ермак» разгромно проиграл казанскому «Барсу»
12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск
Сибиряк на вездеходе задавил своего товарища
Писатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020»
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Строительство дорог и соцобьектов обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Бохане
Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области