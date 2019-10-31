Сеть супермаркетов «Слата» модернизируют

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-31T11:50:23+03:00

За основу изменений взяты современные тренды, в том числе на улучшение ассортимента и здоровое питание

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«Слата» начинает модернизацию супермаркетов. Это ответ на вызовы времени, основанный на глубоком анализе рынка, изучении ситуации в российском ритейле и отслеживании процессов эволюции супермаркетов в Европе. Первый супермаркет в обновленной концепции откроется уже 16 ноября 2019 года по адресу: мкр-н Первомайский, 54.

«Слата» будет меняться в соответствии с современными трендами, в том числе на улучшение ассортимента и здоровое питание. В новых супермаркетах расширится зона фреш. Также будет улучшена линейка Food-to-Go – свежей готовой еды на вынос.

Как отметил Вячеслав Заяц, председатель cовета директоров ГК «Слата», для покупателей сегодня важны не только стоимость продуктов в том или ином магазине, но еще и удобство, комфорт, возможность приобрести качественную, здоровую еду.

«Слата» в свое время успела расположить свои торговые точки так, чтобы покупателю было удобно в них заходить по дороге домой. Поэтому сейчас местная сеть супермаркетов чувствует себя уверенно даже на фоне разговоров о возможном приходе в регион крупных федеральных игроков.

Сегодня посещаемость сети супермаркетов «Слата» оценивается в среднем в 133 тыс. человек в день. После модернизации ожидается рост этого числа более чем на 20%.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор РС «Слата» и «Хлеб-Соль», пояснил, что такая динамика ожидается в связи с созданием удобного магазина по типу proximity, наиболее полно реализующего потребности клиентов.

Он также сообщил, что последние 5 лет группа компаний «Слата» растет минимум на 20% и в ближайшие 5 лет этот темп снижать не планирует. Недавно был открыт 260-й магазин. В настоящее время группа объединяет 83 супермаркета «Слата» и 177 дискаунтеров «Хлеб-Соль».

- Сейчас рынок Иркутской области уже достаточно насыщен. Мы приняли решение развиваться дальше. Пошли в другие регионы: например, в Забайкальский край, - сказал Ярослав Шиллер.

Нынешняя модернизация не первый рывок вперед, к новым требованиям времени. Ранее группа компаний в качестве ответа на сложную экономическую ситуацию в стране представила сеть дискаунтеров. Сейчас это востребованный формат, который растет высокими темпами. К концу года в Иркутской области будет 200 магазинов «Хлеб-Соль», в Забайкальском крае - около 40. Пока существующая концепция дискаунтеров изменений не требует. Первые обновления планируются в 2021 году. Это будет движение к более качественному предложению с сохранением преимуществ магазина низких цен.

ИСТОЧНИК KP.RU