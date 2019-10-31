Иркутский благотворительный фонд «Я Волонтер» вышел в финал конкурса «Добровольцы России»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-31T13:35:40+03:00

В августе иркутский проект вышел в полуфинал, а в октябре в финал. Фото: официальный сайт благотворительного фонда "Я волонтер"

Проекту иркутян нужна поддержка земляков, проголосовать за него можно с 1 по 10 ноября

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К своей развязке близится общероссийский конкурс «Доброволец России», который проводится уже девятый год подряд. Десятки тысяч волонтеров со всей страны, которые помогают людям, животным, природе или просто делающие общественно полезные дела, представляют свои проекты и инициативы. Ну а лучшие из них получают гранты на реализацию своих идей на федеральном уровне.

Не обошлось в этом году в конкурсе и без участников из Иркутской области. В финал вышел благотворительный фонд «Я Волонтер». На решающей стадии он поборется за победу в категории «Социальный проект», в номинации «Оберегая сердцем». Проект наших земляков называется «Играя, выздоравливай».

- В рамках нашего проекта мы хотим сделать в отделении нефрологии Иван-Матренинской клинической больницы зимний сад, где с детьми будет работать психолог, - рассказывает директор благотворительного фонда «Я волонтер» Диана Козулина. – Также планируем оборудовать детскую игровую комнату, палату для детей-сирот, процедурный кабинет. Да, мы вышли в финал, но впереди нас ждет оценка федерального жюри и народное голосование, где нам нужна поддержка. Мы будем благодарны каждому голосу, идущему от сердца.

Итак, проголосовать за проект «Играя, выздоравливай» иркутского благотворительного фонда можно на официальном сайте конкурса «Добровольцы России», в номинации «Оберегая сердцем». Голосование продлится с 1 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU