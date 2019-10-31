2019-10-31T13:35:40+03:00
Общество

Иркутский благотворительный фонд «Я Волонтер» вышел в финал конкурса «Добровольцы России»

Проекту иркутян нужна поддержка земляков, проголосовать за него можно с 1 по 10 ноября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
В августе иркутский проект вышел в полуфинал, а в октябре в финал. Фото: официальный сайт благотворительного фонда "Я волонтер"В августе иркутский проект вышел в полуфинал, а в октябре в финал. Фото: официальный сайт благотворительного фонда "Я волонтер"
Изменить размер текста:

К своей развязке близится общероссийский конкурс «Доброволец России», который проводится уже девятый год подряд. Десятки тысяч волонтеров со всей страны, которые помогают людям, животным, природе или просто делающие общественно полезные дела, представляют свои проекты и инициативы. Ну а лучшие из них получают гранты на реализацию своих идей на федеральном уровне.

Не обошлось в этом году в конкурсе и без участников из Иркутской области. В финал вышел благотворительный фонд «Я Волонтер». На решающей стадии он поборется за победу в категории «Социальный проект», в номинации «Оберегая сердцем». Проект наших земляков называется «Играя, выздоравливай».

- В рамках нашего проекта мы хотим сделать в отделении нефрологии Иван-Матренинской клинической больницы зимний сад, где с детьми будет работать психолог, - рассказывает директор благотворительного фонда «Я волонтер» Диана Козулина. – Также планируем оборудовать детскую игровую комнату, палату для детей-сирот, процедурный кабинет. Да, мы вышли в финал, но впереди нас ждет оценка федерального жюри и народное голосование, где нам нужна поддержка. Мы будем благодарны каждому голосу, идущему от сердца.

Итак, проголосовать за проект «Играя, выздоравливай» иркутского благотворительного фонда можно на официальном сайте конкурса «Добровольцы России», в номинации «Оберегая сердцем». Голосование продлится с 1 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
23 партии товаров с повышенным уровнем радиации обнаружены в Иркутске
Сергей Сокол: Иркутской области необходимо активнее включаться в нацпроект «Экология»
В Иркутске бабушка с внуком попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте
Сеть супермаркетов «Слата» модернизируют
Больная туберкулезом молодая мама из Бурятии не хотела лечиться, но ее заставил суд
Андрей Лабыгин лишился должности вице-спикера Думы Иркутска
Очередной отказ в строительстве завода на Байкале получили китайские инвесторы
Движение по улице Петрова в Иркутске перекроют в ночь с 1 на 2 ноября
Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского
Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Иркутской области
Вопросы утилизации и переработки отходов обсудили на площадке ТПП Восточной Сибири
В Иркутской области унесенные штормовым ветром крыши домов восстановят за счет резервного фонда региона
Крупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в Братске
Перерабатывать мусор в строительные материалы будут на острове Ольхон
Лучшие друзья: волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде
Авария с участием двух большегрузов произошла на Култукском тракте в Иркутской области
В Иркутске разработали первый онлайн-курс «Байкаловедение»
БТР и джип столкнулись в Улан-Удэ
Лежала возле трассы: найденная в бессознательном состоянии пенсионерка умерла в больнице Иркутской области
ВХЛ: ХК «Ермак» разгромно проиграл казанскому «Барсу»
12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск
Сибиряк на вездеходе задавил своего товарища
Писатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020»
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Строительство дорог и соцобьектов обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Бохане
Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области