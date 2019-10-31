2019-10-31T13:47:00+03:00
Происшествия

23 партии товаров с повышенным уровнем радиации обнаружены в Иркутске

Радиационный фон одной из партий в 10 раз превышал норму
Виктория ГЕРКО
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23 партии товаров с повышенным уровнем радиации обнаружены в Иркутске.23 партии товаров с повышенным уровнем радиации обнаружены в Иркутске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С необычным случаем столкнулись сотрудники иркутской таможни, когда досматривали пассажиров, прибывших из Поднебесной. При проверке восьми граждан КНР и России таможенники неожиданно обнаружили, что уровень радиации в их организме превышал допустимую норму. Обыск их багажа не показал ничего, что могло бы послужить источником опасности.

- Как объясняли сами пассажиры, они проходили лечение с помощью радиационных препаратов, - сообщает пресс-служба Иркутской таможни. – Но документов, которые подтверждали бы их слова, у облученных не оказалось.

Случаи, когда сотрудники находят "фонящие" источники, не единичны. За этот год таможенники задержали четырех граждан Китая. В их багаже одного из них были найдены съемный объектив, фон которого превышал норму в 10 раз. Вся опасная продукция возвращена в Китай.

В этом году сотрудники таможни обнаружили 23 партии различных товаров, уровень радиации являлся недопустимым. Товары были выпущены только после проверки экспертов, которые подтвердили, что их использование безопасно для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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