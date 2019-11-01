На первенство Европы по сётокан в Испанию поедет иркутянин
О том, что иркутянин Даниил Токарев войдет в состав сборной России для участия в первенстве Европы по сётокан стало известно накануне. В учебно-спортивном комплексе «Подмосковье» города Щёлково Московской области завершились всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству. В них участвовали 913 борцов из 39 регионов страны.
- Даниил завоевал там серебряную медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Так Токарева отобрали в состав юниорской сборной. Первенство Европы по сётокан состоится в ноябре в Сан-Фернандо в Испании.
Теперь его ждут усиленные тренировки. Проводить он их будет как всегда под руководством своего тренера в Иркутске Николая Че.
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ИСТОЧНИК KP.RU