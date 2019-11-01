Как врачи и библиотекари: по 100 тыс. рублей единовременно будут получать молодые тренеры Иркутска
В Иркутске ввели новую меру соцподдержки молодых специалистов. Теперь единовременную выплату в размере 100 тыс.рублей смогут получать и молодые тренеры, работники муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
- Все больше детей и подростков стараются вести здоровый образ жизни, увлекаются спортом, - сообщает пресс-служба Думы Иркутска. - Данная инициатива поможет закрепить работников в муниципальных учреждениях и поспособствует развитию этих организаций
Однако, кто именно сможет получить выплаты станет известно только в следующем году. В 2020 появится перечень требований и характеристик, которыми должны обладать претенденты. Напомним, меры такой соцподдержки уже действуют для специалистов здравоохранения и библиотекарей.
ИСТОЧНИК KP.RU