Творчество молодых иркутских писателей 60-х годов представят в Центре Вампилова

СЕГОДНЯ 04:50 2019-11-01T04:50:46+03:00

Драматург также в их числе

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В Центре Александра Вампилова в Иркутске открылась выставка, посвященная деятельности Творческого объединения молодых авторов и писателей - ТОМ, которое сформировалось в нашем городе в 60-х годах.

- В него входили не только начинающие писатели, но и художники, музыканты, актёры и учёные, впоследствии ставшие известными своими работами, - отмечают организаторы выставки. - ТОМ было настоящим братством, в которое входило несколько десятков энергичных и талантливых людей.

В Центре Вампилова можно увидеть книги писателей- «томовцев»: Александра Вампилова, Валентина Распутина, Геннадия Машкина, Глеба Пакулова, Нелли Матхановой, Сергея Иоффе и других авторов. В экспозиции также представлены иллюстрации художников, протоколы заседания ТОМ и фотографии членов объединения.

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ИСТОЧНИК KP.RU