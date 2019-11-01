Молодого человека сбили насмерть на объездной дороге м-на Солнечный в Иркутске
Трагедия произошла утром 1 ноября на объездной дороге микрорайона Солнечный. В 7.40 утра автомобиль «Шевроле Нива» сбил молодого человека, который от полученных травм умер на месте.
- Это произошло напротив здания Октябрьского суда, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекторы.
Личность парня еще не установлена. Очевидцы в социальных сетях пишут, что при нем был небольшой рюкзак. У «Нивы» сильно помят капот и разбито лобовое стекло. Водитель не скрылся с места ДТП. Им оказался 57-летний мужчина. Все обстоятельства смертельного наезда на пешехода уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU