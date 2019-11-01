СЕГОДНЯ 06:19 2019-11-01T06:19:02+03:00

Свидетелей ДТП под Черемхово, в котором погиб водитель одной из столкнувшихся машин, ищет полиция. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Разыскиваются свидетели аварии, которая произошла под Черемховом на федеральной трассе Иркутск-Красноярск еще полтора месяца назад, 20 сентября. На трассе столкнулись «Тойота Королла» и «ВАЗ 2131».

- В этом ДТП на 1722 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» автомобилей 30-летний водитель отечественной машины погиб, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Чтобы установить точную картину трагического столкновения, которое произошло на трассе вечером 20 сентября, нужны очевидцы - водители проезжавших здесь в это время машин. А также записи видео с регистраторов, на которые мог попасть момент аварии. Полиция просит всех, у кого есть какая-то информация по этому поводу, сообщить об этом и обратиться в следственный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU