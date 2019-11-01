Авиабилет с открытой датой разыграют в День народного единства в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-01T09:40:52+03:00

Во время шоу-концерта счастливчикам достанутся также билеты на концерт Наргиз, Pink Floyd и в театры города

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Народу на концерте в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в иркутском Дворце спорта «Труд» будет немало. В этот день у горожан появится возможность посмотреть выступления национальных творческих коллективов, детских ансамблей. Но не только. Всегда много участников привлекают розыгрыши и лотереи - всем хочется испытать азарт, попытать удачу. А, может быть, и выиграть.

Во время концерта пройдут сразу несколько крупных розыгрышей. Самый главный из них - это, конечно же, билет с открытой датой. Сертификат, который предоставляет одна из авиакомпаний, позволяет потратить на путешествие в любой конец 25 тысяч рублей. Это приличная сумма, хватит на полет туда-обратно в популярный среди туристов Таиланд. Еще на концерте будут разыграны билеты на концерты Наргиз и шоу Pink Floyd, а также возможность бесплатно побывать на спектаклях в театрах города. Чтобы попасть на представление, билеты не нужны, вход бесплатный. Начало в 11 утра.

Кроме того, многие ценят такие мероприятия за возможность приобрести вещи ручной работы, хэнд-мэйд сейчас в цене. И ярмарка будет. Изделия декоративно прикладного творчества и сувениры представят национальные центры. Но и это еще не все. Накануне праздника, со 2 по 4 ноября, под лозунгом «Уникальность в идентичности!» объявлен флешмоб в соцсетях, всероссийская акция.

- Для участия во флешмобе нужно сфотографироваться в национальном костюме или одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов нашего региона, поделиться снимком коллекции вашей посуды, игрушек или других предметов, в которых присутствует самобытность народного творчества, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

Эти фото нужно опубликовать фото в соцсетях с хештегами #россия, #мыедины, #нхп, #наименование промысла. В нашем регионе также можно пользоваться хештегами #иркутсскаяобласть, #народыприбайкалья, #мирнабайкале, #сохраняйтрадиции. Лучшие снимки попадут в сторис на страницах в соцсетях Минпромторга РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU