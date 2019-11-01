Иркутск и Шелехов растут, а население других городов Приангарья уменьшается

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-01T10:55:11+03:00

А всего за последние 17 лет население Иркутской области сократилось на 183,9 тысячи человек

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О том, что население Иркутской области, хотя и понемногу, но уменьшается, в принципе знают все. Люди уезжают из отдаленных северных поселков и деревень, жизнь в которых всегда была не сахар. Но трудности раньше компенсировались очень высокими доходами. Сейчас это не совсем справедливо - большие деньги можно заработать как раз в центре страны. А на добывающих производствах наладили работу вахтой, и на самом деле это правильно. Уезжают и из городов, особенно дальних.

- За 16 лет в золотодобывающем Бодайбо жителей стало меньше на 28 процентов, - приводят данные статистики в ИА "Байкал24". - А в Свирске, Тулуне, Усть-Илимске, Киренске, Железногорске-Илимском, Усть-Куте, Алзамае, Байкальске – на 18–21 процент.

С Бодайбо все понятно - здесь как раз вахта помогла населению без потерь для производства перебраться "на материк". В остальном перечне в основном северные города, из списка выделяется Байкальск - городок на берегу Байкала, где, между прочим, есть горнолыжный курорт, и прекрасный микроклимат. Понятно, что тут отток жителей связан с закрытием производства - того самого БЦБК. Людям же надо где-то работать. А. к примеру, в соседней Слюдянке за эти годы "потерялось" всего 5% жителей.

Благополучные крупные города -Ангарск, Братск, узловая станция Зима и соседний с ней Саянск уменьшились на 9-12%.

Иркутск за эти же годы вырос на 5% ( а на самом деле много больше, если считать пригороды, которые территориально относятся к району), а ближайший к областному центру Шелехов - на 3%. И то, и другое неудивительно. От городка металлургов, где все в порядке с работой и инфраструктурой, до центра Иркутска -30 километров. Рукой подать.

А всего за последние 17 лет количество жителей Иркутской области уменьшилось на 183,9 тыс. человек ( считали данные на начало 2019 по сравнению с результатами переписи в октябре 2002 года).

ИСТОЧНИК KP.RU