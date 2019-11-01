Сергей Сокол: жители Приангарья просят увеличить финансирование проекта «Народные инициативы»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-01T10:24:20+03:00

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Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол осмотрел спортивную площадку в поселке Горячий Ключ. Здесь был выполнен капитальный ремонт, стоимость объекта составила 3,5 млн рублей, из них 1,5 млн было направлено из бюджета Ушаковского МО. На месте старого хоккейного корта смонтировано специальное спортивное покрытие, установлены спортоборудование, защитное ограждение, трибуны для зрителей. Теперь дети могут играть летом в волейбол и баскетбол, а зимой, после заливки покрытия льдом – в хоккей.

Также председатель областного парламента посетил сквер на пересечении улиц Депутатская и Пискунова в Иркутске. Благоустройство сквера проведено по инициативе жителей. В сквере площадью 466 кв. метров сделали тротуары, пешеходные дорожки, пандусы. В новом общественном пространстве высадили деревья и кустарники, установили опоры уличного освещения, урны и скамейки.

Спикер напомнил, что в 2019 году на «Народные инициативы» в областном бюджете было заложено 650 млн рублей. Деньги получили все десять городских округов Иркутской области, а также 32 муниципальных района, 413 поселений. Финансирование было направлено на реализацию почти 1,5 тыс. мероприятий. На следующий год в законопроекте о бюджете обозначена такая же сумма на финансирование проекта.

- Ко мне, к депутатам Заксобрания, постоянно поступают обращения с просьбой увеличить расходы на проект, – подчеркнул Сергей Сокол. - Люди видят положительный результат и хотят дальнейших преобразований. Очевидно, что финансирование необходимо увеличивать. Но при этом важно знать болевые точки и оперативно реагировать на предложения муниципальных образований, чтобы реализация проекта была еще эффективнее.

По словам исполнительного директора Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зои Масловской, анализ показал, что в крупных населенных пунктах чаще всего средства направляют на реализацию проектов в сфере благоустройства, а в небольших поселениях – на покупку техники и ремонт коммунальных сооружений. При этом она подтвердила, что с каждым годом потребность в дополнительном финансировании растет. Так, маленькие сельские поселения получают на реализацию народных инициатив всего около 70-80 тыс. рублей в год, на эти средства сложно сделать что-либо существенное. Муниципалитеты также предлагают пересмотреть подход к условиям предоставления средств и объему софинансирования.

В свою очередь председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников заметил, что для Иркутска объем софинансирования составляет 50%, что даже для областного центра является существенным, и город вынужден эти средства изыскивать в ущерб муниципальным программам.

ИСТОЧНИК KP.RU