2019-11-01T11:31:04+03:00
Происшествия

За мошенничество при продаже квартир на 18 миллионов рублей ответит предприниматель из Иркутска

Он начал строить многоэтажку на участке для коттеджа, перепродал его, но при этом торговал жильем в этом доме
Ольга СЛАВИЧЕВА
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За мошенничество при продаже квартир на 18 миллионов рублей ответит предприниматель из Иркутска.За мошенничество при продаже квартир на 18 миллионов рублей ответит предприниматель из Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итогом аферы, которая "потянула" на круглую сумму в 18 миллионов рублей, могут стать годы за решеткой. Дело о предприимчивом дельце, который начал строить многоквартирный дом на участке под индивидуальное строительство, а потом подал его другим коммерсантам, не достроив, но чужой уже недвижимостью торговать продолжил, рассмотрит Кировский суд. Дело, по сообщению генеральной прокуратуры России, тянет на мошенничество в особо крупных размерах. Так что, по всей вероятности, ждет 34-летнего бизнесмена на ближайшие годы казенный дом.

-По версии следствия, житель Иркутска вводя граждан в заблуждение о законности строительства указанного многоквартирного жилого дома, стал реализовывать расположенные в нем жилые помещения, - сообщает подробности дела пресс-служба ведомства. - В результате этого 20 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 18 млн. рублей.

В афере будет разбираться суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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