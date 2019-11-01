СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-01T13:00:04+03:00

Для проезда с 4 по 15 ноября закрывают участок по ул. Грязнова в центре Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Неудобства жителям улицы Грязнова и переулка Пионерский в центре Иркутска ( особенно, конечно тех, кто владеет машинами, а остальных это практически не коснется) придется терпеть довольно долго.

- С 4 по 15 ноября будет закрыт для проезда участок улицы Грязнова возле дома по улице Дзержинского, 13 в Иркутске, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - В результате сквозное движение от улицы Дзержинского до Пионерского переулка будет закрыто, объезд будет осуществляться по улице Богдана Хмельницкого.

Владельцам автомобилей придется петлять, меняя привычный маршрут. Но это необходимо, так как перекрытие связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Кстати, учтите и то обстоятельство, что примерно в это же время будут запрещены, для безопасности дорожного движения, две парковки. Одна, с 11 ноября - на улице 5-й Армии по левой стороне вдоль домов 10 и 12. Второй запрещающий знак появится на улице Гидростроителей, 6, в районе школы №64, с 20 ноября. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU