2019-11-01T12:37:29+03:00
Общество

Стартовало голосование за звание «Народного участкового - 2019»: Иркутскую область представляет Олег Демидов

Участковый уполномоченный полиции из Ангарска борется за лучшего «Анискина» страны
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Полицейский из Ангарска поборется за звание лучшего в конкурсе «Народный участковый - 2019».Полицейский из Ангарска поборется за звание лучшего в конкурсе «Народный участковый - 2019».Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Дан старт онлайн-голосованию за звание «Народного участкового России». Оно продлится с 1 по 10 ноября 2019 года, в нем примут участие представители всех регионов страны. Иркутскую область представляет капитан полиции Олег Демидов. Он трудится в отделе полиции №1 города Ангарска.

Олег Демидов с детства мечтал носить погоны. Примером для него был его дядя, который служил оперативником. После школы Олег поступил в Восточно-Сибирский институт МВД, затем попал по распределению в 93-й квартал Ангарска. Здесь работает вот уже 6 лет.

- Люблю свою работу за возможность помогать людям решать их проблемы и конфликты, - признается Олег Демидов.

Помимо успехов в профессиональной службе, Олег Демидов добивается высот в спорте. Он капитан команды по мини-футболу. Олег женат, его супруга тоже сотрудник органов внутренних дел.

Победа нашего земляка зависит от каждого голоса! Проголосовать можно на сайте газеты «Комсомольская правда» - в разделе «Конкурсы». Нужно авторизироваться через одну из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для проезда с 4 по 15 ноября закрывают участок по ул. Грязнова в центре Иркутска
За мошенничество при продаже квартир на 18 миллионов рублей ответит предприниматель из Иркутска
Иркутск и Шелехов растут, а население других городов Приангарья уменьшается
Сергей Сокол: жители Приангарья просят увеличить финансирование проекта «Народные инициативы»
Ученый из ИГУ принимает участие во Втором ежегодном саммите «Большие вызовы для общества, государства и науки»
Авиабилет с открытой датой разыграют в День народного единства в Иркутске
Главную елку Иркутска начнут устанавливать в сквере Кирова в середине ноября
Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири поздравляет жителей региона с Днём народного единства
Свидетелей ДТП под Черемхово, в котором погиб водитель одной из столкнувшихся машин, ищет полиция
Молодого человека сбили насмерть на объездной дороге м-на Солнечный в Иркутске
Творчество молодых иркутских писателей 60-х годов представят в Центре Вампилова
Как врачи и библиотекари: по 100 тыс. рублей единовременно будут получать молодые тренеры Иркутска
На первенство Европы по сётокан в Испанию поедет иркутянин