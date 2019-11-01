Стартовало голосование за звание «Народного участкового - 2019»: Иркутскую область представляет Олег Демидов

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-01T12:37:29+03:00

Полицейский из Ангарска поборется за звание лучшего в конкурсе «Народный участковый - 2019». Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Дан старт онлайн-голосованию за звание «Народного участкового России». Оно продлится с 1 по 10 ноября 2019 года, в нем примут участие представители всех регионов страны. Иркутскую область представляет капитан полиции Олег Демидов. Он трудится в отделе полиции №1 города Ангарска.

Олег Демидов с детства мечтал носить погоны. Примером для него был его дядя, который служил оперативником. После школы Олег поступил в Восточно-Сибирский институт МВД, затем попал по распределению в 93-й квартал Ангарска. Здесь работает вот уже 6 лет.

- Люблю свою работу за возможность помогать людям решать их проблемы и конфликты, - признается Олег Демидов.

Помимо успехов в профессиональной службе, Олег Демидов добивается высот в спорте. Он капитан команды по мини-футболу. Олег женат, его супруга тоже сотрудник органов внутренних дел.

Победа нашего земляка зависит от каждого голоса! Проголосовать можно на сайте газеты «Комсомольская правда» - в разделе «Конкурсы». Нужно авторизироваться через одну из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU