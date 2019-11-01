ВХЛ: ХК «Ермак» по буллитам проиграл клубу «Торпедо-Горький»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-01T17:20:40+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» проиграли очередной матч в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» по буллитам уступили клубу «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода со счетом 3:4.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Вперед ангарчан вывел Анатолий Раенко. Вскоре гости восстановили равновесие, но на первый перерыв лидерами ушли наши парни, после того, как Анатолий Раенко оформил дубль. Во втором отрезке торпедовцы вновь сравняли счет. Не смогли определить победителя команды и в третьем периоде, обменявшись голами. Так встреча перетекла в овертайм, в котором забить соперники не смогли. Судьбу встречи пришлось определять в серии буллитов, в которой удача улыбнулась «Торпедо».

Следующий матч «Ермак» проведет 5 ноября в Кургане против местного «Зауралья».

ИСТОЧНИК KP.RU