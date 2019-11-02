2019-11-02T06:11:19+03:00
Общество

Движение транспорта на нескольких улицах Иркутска ограничат в ближайшее время

Обязательно планируйте свой маршрут заранее
Анна ПОПОВА
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Движение транспорта на нескольких улицах Иркутска ограничат в ближайшее времяДвижение транспорта на нескольких улицах Иркутска ограничат в ближайшее времяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В ближайшее время в Иркутске частично перекроют движение на нескольких улицах. Во всех случаях ограничения будут связаны с тем, что на этих участках дорог будут проводить ремонтные работы на сетях теплоснабжения.

Водители наверняка уже успели заметить, что вчера, 1 ноября был перекрыт небольшой участок улицы Фридриха Энгельса в районе дома номер 5. Так вот - соответствующие дорожные знаки будут находиться там до 9 ноября. Только в этот день по дороге можно будет проехать свободно.

- В ночь с 5 на 6 ноября проезд по участку улицы Петрова от Киренской до Первомайской в предместье Марата также будет закрыт, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

С 5 по 8 ноября иркутским водителям будет трудно проехать по улице Жигулевская на участке от Ширямова до Егорова. Причина перекрытия участка дороги все та же - устранение неполадок на тепловых сетях. Позже всего вступит в силу ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Марата и Сурикова. Там рабочие частично закроют дорогу 6 ноября. Ремонт теплосетей там продлится до 15 ноября. Мы призываем автомобилистов планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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