2019-11-02T07:40:00+03:00
Происшествия

Жителя Киренска осудили за кражу имущества на 1 миллион рублей

Он получил 3,5 года лишения свободы
Анна ПОПОВА
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Жителя Киренска осудили за кражу имущества на 1 миллион рублейЖителя Киренска осудили за кражу имущества на 1 миллион рублейФото: Андрей КОПАЛОВ
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Накануне Киренский районный суд вынес приговор местному жителю, который совершил кражу в особо крупном размере. Установлено, что мужчина тайно проник в чужой дом и вынес оттуда все ценные вещи на сумму более 1 миллиона рублей. Однако продать все награбленное вор не успел - сотрудники полиции вычислили его и задержали.

- Оказавшись на скамье подсудимых, житель Киренска признал свою вину лишь частично, - сообщили в пресс-службе иркутской областной прокуратуры. - Он утверждал, что вынес из дома только те ценности, которые у него изъяли при задержании. Тем не менее, вина мужчины была полностью доказана.

Суд приговорил жителя Киренска к 3,5 годам лишения свободы с дополнительным ограничением свободы на срок в 1 год. При вынесении приговора учитывались и смягчающие обстоятельства, такие как сотрудничество подсудимого со следствием, состояние его здоровья и наличие малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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