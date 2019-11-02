Жительница Боханского района незаконно прописала в своем доме иностранных граждан

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-02T08:54:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры Боханского района передали в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая прописала в своем доме 4 иностранных граждан. Выяснилось, что сама нарушительница переехала в Россию из Таджикистана не так давно - в 2011 году. А через несколько лет она купила себе дом в заимке Захаровская. Но, несмотря на наличие собственной жилплощади, проживала и работала женщина в Иркутске.

- В июле 2019 года она решила пригласить к себе своих родственников из Таджикистана, а заодно и прописать их в своей квартире, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - При этом нарушительница знала, что они также не будут проживать в этом доме.

Таким образом, жительница Боханского района незаконно прописала на своей жилплощади 4 иностранных граждан. Однако обман быстро вскрылся, и, спустя несколько месяцев после фиктивной постановки на учет иностранцев, действиями женщины заинтересовались полиция и прокуратура. Теперь ей предстоит отправиться на скамью подсудимых. За прописку иностранных граждан в своей квартире жительнице Боханского района грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU