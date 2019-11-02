Карту объектов, доступных для инвалидов, начали формировать в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-02T10:28:49+03:00

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Совсем скоро людям с ограниченными возможностями, которые проживают в Иркутской области, будет намного проще посещать различные учреждения. Ведь в нашем регионе разрабатывается особая карта доступности. Найти ее можно на портале "Доступная среда". В нее будут вносить все объекты, которые без проблем сможет посетить человек с ограниченными возможностями.

- В первую очередь на карту наносятся поликлиники и больницы, а также учреждения социальной защиты, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - На данный момент в нее уже включены более 600 объектов.

Со временем на карте доступности появятся и торговые и спортивные организации, а также транспортные объекты. Для ускорения разработки проекта всем людям с ограниченными возможностями предлагают сообщить, в каких учреждениях есть все условия для того, чтобы их посещать - тогда процесс формирования карты пойдет быстрее.

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ИСТОЧНИК KP.RU