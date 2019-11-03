2019-11-03T05:26:57+03:00
Общество

Гороскоп на 3 ноября от бурятских лам: отправляйтесь в путешествие

Согласно гороскопу на 3 ноября, путь-дорога нынче - к прибыли
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп на 3 ноября от бурятских лам: отправляйтесь в путешествиеГороскоп на 3 ноября от бурятских лам: отправляйтесь в путешествиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Длинные выходные в самом разгаре! Как провести воскресный день? Прежде, чем строить планы, узнаем, о чем говорит гороскоп на 3 ноября от бурятских лам, то есть Зурхай.

Нынче 7-й лунный день с элементом Огонь, день Солнца. Особенно благоприятен для тех, кто родился в Год дракона. Для других день тоже сулит много хорошего. Например, в этот выходной можно смело принимать решения и давать обеты. А еще отличный день для лечения: если долго откладывали хлопоты о собственном здоровье, то пора заняться этим. Можно начать с покупки лекарственных трав и сборов.

Ну а для отдыха можно придумать что-нибудь интересное. Поскольку гороскоп на 3 ноября гласит, что водные процедуры придутся кстати, почему бы не сходить в сауну или бассейн. Совершить небольшое путешествие - тоже хорошая идея. Отправляться в дорогу в это воскресенье – к увеличению благосостояния.

А вот устраиваться на работу или нанимать сотрудников, стричься, приводить невестку или отдавать дочь в невесты нынче не стоит. Хотя это личное дело каждого - верить или не верить в гороскопы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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