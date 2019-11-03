2019-11-03T09:40:13+03:00
Общество

МЧС: сильный ветер ожидается в Иркутской области

При порывах до 15-20 метров в секунду нужно быть осторожнее на улице
Любовь АРБАТСКАЯ
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МЧС: сильный ветер ожидается в Иркутской областиМЧС: сильный ветер ожидается в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Теплые осенние денечки, увы, позади. Зима вот-вот вступит в свои права. Уже сейчас на улице пасмурно и прохладно, а в понедельник, 4 ноября, на юге и севере Иркутской области вдобавок подует сильный ветер. Синоптики предупреждают о порывах скоростью до 15-20 метров в секунду.

- Поменьше находитесь на улице, не стойте возле рекламных щитов и вывесок, смотрите, чтобы с балконов и крыш жилых домов ничего не упало, - предостерегают специалисты ГУ МЧС по региону. - Если что-то случится, сразу звоните в спасательную службу.

Так что оставшийся выходной день стоит провести дома, в такую непогоду ездить на природу и гулять - идея не самая лучшая. К тому же, ночью 4 ноября уже подморозит, да и в сам праздник, День народного единства, столбик термометра будет показывать до -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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