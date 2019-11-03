41-летнего мужчину, пропавшего без вести, ищут в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-03T13:44:33+03:00

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Ориентировки на пропавших людей в последнее время, увы, часто мелькают в интернете. Один из тех, кого сейчас разыскивают добровольцы - 41-летний Алексей Михалев из Иркутска. О том, где он находится, ничего неизвестно вот уже месяц - с 3 октября. Но это не повод отчаиваться, поиски активно продолжаются.

Как он выглядит? Рассказывают волонтеры поискового движения "Лиза Алерт" - Байкал на своей странице в соцсетях. Так вот, рост пропавшего - около 173 сантиметров, нормальное телосложение. Также известно, что у Алексея Михалева короткие черные волосы и зеленые глаза. К сожалению, это все, что сообщается о нем. Во что он был одет до пропажи, куда направлялся и где может быть сейчас - ответов на эти вопросы пока нет.

Если увидите пропавшего, сразу же сообщайте в службу спасения или волонтерам "Лиза Алерт" - Байкал.

ИСТОЧНИК KP.RU