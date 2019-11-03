СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-03T15:34:55+03:00

ДТП в Усольском районе: иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В больницу попали водитель и пассажир легкового авто, получил ли кто-то травмы в автобусе, пока уточняется [фото]

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И вновь ДТП в Иркутской области. Выпал снежок, на дорогах стало скользко. Около 17.30 на трассе Р-255 «Сибирь» возле деревеньки Кочериково, что в Усольском районе столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. От мощного удара обе машины улетели в кювет по разные стороны дороги.

- Следуя в Черемхово, водитель иномарки «Мицубисси Лансер» столкнулся с маршруткой марки «Мерседес», которая ехала в сторону Иркутска, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по регионе. - По предварительной информации, водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу. Есть ли пострадавшие среди 12 пассажиров маршрутки, сейчас выясняется.

Дорожные полицейские разбираются, как именно произошло очередное ДТП.

В больницу попали пассажир и водитель иномарки.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU