2019-11-04T06:00:41+03:00
Общество

Два ДТП со смертельным исходом по дороге в с. Большое Голоустное произошли в Иркутской области

Госавтоинспекция просит быть внимательнее за рулем
Мария КНЯЗЕВА
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В этом ДТП погиб 61-летний водитель "Тойоты Филдер"В этом ДТП погиб 61-летний водитель "Тойоты Филдер"Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Соблюдайте дистанцию, скоростной режим и избегайте опасных маневров. На дорогах сейчас сложная обстановка — выпал снег, тут же немного подтаял и образовалась гололедица. Погодные условия в сумме с нарушениями ПДД привели к тому, что за сутки в Иркутской области произошло 50 ДТП.

- Вчера вечером, 3 ноября, сразу два сообщения в дежурную часть полиции поступили об автоавариях на автодороге Иркутск – с. Большое Голоустное, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

На 25-м километре произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и ВАЗ-2121. Водитель «Нивы» погиб. Ему было 56 лет.

Недалеко от этой аварии, в пяти километрах от нее погиб еще один водитель — 61-летний владелец «Тойоты Короллы Филдер». Полицейские установили, что мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. К несчастью, «на встречке» он столкнулся с «Ленд Круизер Прадо». Сидевшим в джипе водителю и пассажиру потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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