Ольга Бузова не против поужинать с иркутянином-участником телепроекта на ТНТ

СЕГОДНЯ 07:25 2019-11-04T07:44:37+03:00

На телепроекте «План Б» Ольга Бузова дала парню из Иркутска еще один шанс

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Телепроект «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым продолжается. Очередную серию шоу показали россиянам 3 ноября. Напомним, как заявляют организаторы «это последняя попытка телеканала ТНТ сделать счастливыми» холостого Тимура и незамужнюю Ольгу. За любовь певицы в числе остальных претендентов борется Кирилл Шульгин из Иркутска. Он — шеф-повар, начинающий бизнесмен. Артистка не раз отмечала, что ей нравится голос нашего земляка и по-сибирски мужской характер. Однако, как показала последняя серия, ей начинает не хватать активности от молодого человека.

- Все, что я о тебе знаю, это что ты — повар. Может быть уже хотя бы прикормишь меня, - негодует Ольга Бузова.

Участник шоу "План Б" Кирилл Шульгин из Иркутска. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ-Иркутск

Съемки "Плана Б" проходят на острове Бали. В этой серии мужчины соревновались за свидание Ольги, разбивая кокосы и добывая молоко. Выиграть иркутянину не удалось. Но несмотря ни на проигрыш, ни на молчаливость сибирского парня, Бузова оставила Кирилла в телепроекте и дала ему еще один шанс. Хотя уже не в первый раз заметила, что не видит в иркутянине спутника своей жизни.

- Никак не могу объяснить почему я так делаю, но сказать тебе «нет», я не могу, - подытожила свои рассуждения певица.

Воспользуется ли Кирилл Шульгин советом от возлюбленной и приготовит ли ей роскошный ужин от шеф-повара, узнаем в следующее воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU