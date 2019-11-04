Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем народного единства

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-04T08:14:53+03:00

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День народного единства отметили в Иркутской области праздничными мероприятиями. Во дворце спорта «Труд» в Иркутске состоялся концерт национально-культурных центров и творческих коллективов, приехавших со всего региона.

Председатель Заксобрания Сергей Сокол обратился к присутствующим от имени депутатов областного парламента. Спикер сказал, что День народного единства стал символом уважения к истории нашей великой страны, к ее героическому прошлому. Кроме того, Сергей Сокол отметил, что в Иркутской области живут люди более 150 национальностей, представители самых разных религиозных конфессий.

- Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и сделать регион лучше и комфортнее! Желаю успехов во всех добрых начинаниях, уверенности в будущем, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям, – поздравил Сергей Сокол жителей Иркутской области.

С приветственными словами также выступили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представители религиозных конфессий Приангарья и национально-культурных объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU