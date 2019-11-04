СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-04T08:22:26+03:00

В Иркутске День народного единства можно отметить в «Молчановке»

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В «Молчановке» сегодня, 4 ноября пройдут праздничные события. В День народного единства там выступят театр-студии «Встреча» Прихода им. Сергия Радонежского со спектаклем «Вязаная кукла» и театр «Бусинки» с представлением «Все лето в один день».

- Кроме того, любителей поэзии ждет открытый литературный микрофон «Россия в стихах ее народов», где каждый желающий сможет прочитать стихи на языке любого этноса России, - сообщает пресс-служба библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. - В отделе литературы по искусству будет представлена выставка кукол в национальных костюмах.

Начало праздника в 15.00. Библиотека будет работать до 20.00. вход свободный, но при наличии читательского билета. Его можно получить бесплатно и быстро: необходим паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU