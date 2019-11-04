81-летняя иркутянка спасалась от огня на балконе: пожар 4 ноября произошел в многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-04T08:50:15+03:00

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Неспокойной выдалась ночь у жителей четырехэтажного дома по улице Ангарская, недалеко от станции батарейная в Иркутске. В начале шестого часа утра в одной из квартир вспыхнул огонь. По словам очевидцев в соцсетях, загорелся холодильник. В МЧС подтверждают, что замыкание электропроводки — одна из вероятных причин. Огонь повредил две квартиры.

- До приезда самостоятельно эвакуировались 4 человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - С огнем пожарные справились за 7 минут.

На балконе одной из горевших квартир нашли травмированную женщину 1938 года рождения. В срочном порядке 81-летнюю пенсионерку медики скорой помощи увезли в больницу, в токсикологическое отделение. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU