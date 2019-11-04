2019-11-04T09:06:44+03:00
Общество

Света нет в Свердловском районе Иркутска из-за пожара на трансформаторной подстанции

Ведутся аварийно-восстановительные работы
Мария КНЯЗЕВА
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Света нет на улице Лермонтова в ИркутскеСвета нет на улице Лермонтова в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 4 ноября, произошел пожар на трансформаторной подстанции на улице Лермонтова. Это стало причиной отключения электроэнергии в сотнях квартирах иркутян.

- Электричество отключили в 18 блок-секциях жилых домов в Свердловском районе, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как только устранят последствия пожара и проведут аварийно-восстановительные работы «свет» вернется в квартиры горожан. Как сообщают СМИ, случится это не раньше 20.00 в понедельник, 4 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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