2019-11-04T11:55:29+03:00
Звезды

Экспонаты в сервантах 20-х годов прошлого века: к 150-летию Хайтинского завода в Иркутске откроется выставка

Завтра, 5 ноября, вход свободный
Мария КНЯЗЕВА
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К 150-летию Хайтинского завода в Иркутске откроется выставкаК 150-летию Хайтинского завода в Иркутске откроется выставка
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Аутентичные серванты, буфеты, а в них — произведения Хайтинского фарфорового завода. В Музее истории Иркутска, 5 ноября, откроется выставка «Маленькая фабрика для большой страны», посвященная 150-летию известного предприятия.

- На этой выставке сделан акцент на продукции завода производства 20-50-х годов прошлого века, - сообщает пресс-служба музея. - По мнению специалистов, этот фарфор был самый востребованный у жителей Иркутской области, практически каждая семья в то время пользовалась посудой местного производства.

В экспозиции - именные чайники и молочники, супницы, тарелки, есть целые сервизы. Всего около 100 предметов из коллекции музея, а также из личных архивов некоторых семей. Вход на презентацию выставки 5 ноября в 16.00 - свободный. Экспозиция будет доступна до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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