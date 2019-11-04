2019-11-04T14:43:27+03:00
Происшествия

Зажало в машине: пять человек пострадали в ДТП под Иркутском

ДТП произошло в селе Олха [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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Зажало в машине: четыре человека пострадали в ДТП под Иркутском. Фото ДТП 38RUS ИркутскЗажало в машине: четыре человека пострадали в ДТП под Иркутском. Фото ДТП 38RUS Иркутск
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Пятерыхк увезли в больницу после ДТП под Иркутском, в селе Олха Шелеховского района. Произошло оно сегодня в третьем часу дня на улице Сибирская. Столкнулись автомобили «Ниссан Тиана» и микроавтобус «Ниссан Сирена». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, карета «Скорой помощи» приехала быстро, но медикам потребовалась помощь спасателей - достать пострадавших из поврежденных автомобилей. Их зажало металлическими конструкциями.

- По предварительным данным, водитель «Ниссана Теана» выехал на встречную полосу, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После ДТП медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру в легковой машине и также троим в микроавтобусе.

четыре человека пострадали в ДТП под Иркутском. Фото ДТП 38RUS Иркутск

четыре человека пострадали в ДТП под Иркутском. Фото ДТП 38RUS Иркутск

Полицейские просят водителей учитывать, что сейчас на дорогах гололед! Соблюдайте ПДД и скоростной режим, держите дистанцию — цените свою жизнь и жизнь пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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