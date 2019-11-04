2019-11-04T14:03:23+03:00
Общество

Прогноз погоды 5 ноября в Иркутске: днем пойдет небольшой снег

По области — небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 5 ноября в Иркутске: днем пойдет небольшой снегПрогноз погоды 5 ноября в Иркутске: днем пойдет небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Короткая четырехдневная рабочая неделя ждет иркутян. Во вторник, 5 ноября, в столице Приангарья ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер дует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Днем направление ветра сменится на юго-западное и скорость немного усилится до 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с, пойдет небольшой снег. Ночью температура воздуха -5...-7 градусов, днем столбики уличных термометров покажут 0...+2.

- В Иркутской области 5 ноября также переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ночью в регионе местами небольшой снег. В южных и центральных районах без осадков.

Ветер в Приангарье ночью «гуляет» юго-восточный 2-7 м/с, днем будет северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В ночное время суток синоптики обещают -5...-10, при прояснении -13...-18. Днем воздух прогреется до +2... -3 градусов. Местами холодно до -5...-10, в Катангском районе ночью -15...-20, местами до -25, днем -8...-13, местами до -18.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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