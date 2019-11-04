2019-11-04T15:42:10+03:00
Спорт

Чемпионат России по хоккею с мячом: 5 ноября «Байкал-Энергия» проведет первую игру

Расписание игр «Байкал-Энергии» на ноябрь
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионат России по хоккею с мячом: болельщики 5 ноября поддержат «Байкал-Энергию»Чемпионат России по хоккею с мячом: болельщики 5 ноября поддержат «Байкал-Энергию»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске завтра, 5 ноября, пройдет первая игра «Байкал-Энергии» в рамках первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Соперниками наших спортсменов на льду будет хоккейный клуб «Уральский трубник» из Первоуральска.

- Игра состоится на стадионе «Рекорд», - сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия». - Начало в 19.00 по иркутскому времени.

Стоит отметить, что иркутские болельщики смогут поддержать любимую команду на протяжении нескольких встреч. Сибиряков ждет серия домашних матчей. Все они пройдут на стадионе «Рекорд».

Расписание домашних игр ХК «Байкал-Энергия» на ноябрь:

5 ноября, 19.00 - «Байкал-Энергия», Иркутск - «Уральский Трубник», Первоуральск;

8 ноября, 19.00 - «Байкал-Энергия» Иркутск - «Енисей», Красноярск;

11 ноября, 19.00 - «Байкал-Энергия», Иркутск - «Родина», Киров;

14 ноября, 19.00 - «Байкал-Энергия», Иркутск - «Старт», Нижний Новгород;

27 ноября, 19.00 - «Байкал-Энергия», Иркутск - «Сибсельмаш», Новосибирск;

30 ноября, 13.00 - «Байкал-Энергия», Иркутск - «Кузбасс», Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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