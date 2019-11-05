2019-11-05T03:34:04+03:00
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Лекарь поневоле: Иркутский драмтеатр покажет премьеру в конце ноября

Спектакль поставят по комедии Ж.-Б. Мольера
Мария КНЯЗЕВА
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Лекарь поневоле: Иркутский драмтеатр покажет премьеру в конце ноября. Фото: с сайта драмтеатраЛекарь поневоле: Иркутский драмтеатр покажет премьеру в конце ноября. Фото: с сайта драмтеатра
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«Лекарь поневоле» - так будет называться новый спектакль в репертуаре Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова. Премьерные показы пройдут уже в этом месяце - 29 и 30 ноября - на основной сцене драмы. В основе — комедийная пьеса Ж.-Б. Мольера, написанная им в 1666 году.

- Режиссёр-постановщик – засл. деятель искусств России, доцент кафедры АГИК Олег Пермяков, - сообщает официальный сайт Иркутского драмтеатр. - Главного персонажа сыграет Артем Довгополый.

В пьесе автор рассказывает историю как главного героя принимают за знаменитого врача и ему нужно вылечить дочку знатного вельможи. В пьесе много фарса, смешных ситуаций и остроумных диалогов. Как разыграют ее актеры драмтеатра иркутский зритель увидит уже совсем скоро. Какие еще спектакли можно посмотреть в ноябре в театрах Приангарья — смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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