Пробки в Иркутске 5 ноября 7 баллов: ДТП на Иркутном мосту

СЕГОДНЯ 04:21 2019-11-05T04:21:20+03:00

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Первый день рабочей недели, хоть он и не понедельник, но все равно начинается нелегко. В Иркутске утром 5 ноября пробки 7 баллов. Особенно не повезло сегодня тем, кто едет из Ленинского района по направлению в центр города.

На подъезде к Иркутному мосту, как сообщает сервис Яндекс.Пробки в средней ряду ДТП. Так что пробка к этой переправе начинается еще на улице Трактовой. И, конечно, продолжается после места аварии далее по ул.Боткина, ул. Маяковского к Глазковскому мосту. Стоит отметить, что на «старом» мосту автотранспорт не быстро, но продвигается. Сильного затора нет.

Также свободны Академический мост и плотина ГЭС. А вот второй путь из Ленинского района — Иннокентьевский мост - на карте пробок также раскрашен красным цветом. Получается как не поедешь — будешь стоять. Однако, тут протяженность затора все же меньше, чем на Иркутном мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU