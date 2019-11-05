Всероссийский день самбо пройдёт в Ангарске

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-05T05:09:23+03:00

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Всероссийский день самбо 16 ноября отметят в Ангарске. Этому национальному виду спорта более 80 лет. Отмечать праздник спортсмены, конечно, решили турниром. Соревноваться будут юноши и девушки 2005–2007 годов рождения.

- Девушки будут бороться в восьми весовых категориях, для юношей предусмотрено десять категорий, - сообщает пресс-служба Министерства Иркутской области. - В рамках соревнований также пройдёт сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по виду испытания – самозащита без оружия.

День самбо в России ежегодно отмечается 16 ноября. Впервые массовое мероприятие провели в 2008 году на Красной площади, на следующий год присоединились к торжествам еще 50 городов. В 2018-ом уже более 15 000 спортсменов принимали участие в ежегодных праздничных событиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU