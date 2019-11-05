2019-11-05T07:03:49+03:00
Происшествия

Иркутянка выплатит своей падчерице 300 тысяч за то, что постоянно ее избивала

На теле девочки насчитали 60 синяков
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Иркутянка выплатит своей падчерице 300 тысяч за то, что постоянно ее избивала.Иркутянка выплатит своей падчерице 300 тысяч за то, что постоянно ее избивала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В сказках злые мачехи всегда получают наказание по заслугам. В реальной жизни бывает по-разному. Но в Иркутске женщине, которая применяла в воспитании своей падчерицы только "кнут", не удалось уйти от заслуженного наказания.

Мачеха постоянно избивала дочку мужа. Так ей доставалось за любую провинность и просто по причине плохого настроения. На теле девочки эксперты насчитали 60 синяков.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за истязания, совершенные в отношении несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, - Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, с испытательным сроком на такой же период.

Но кроме условного срока, злую мачеху Кировский районный суд Иркутска обязал выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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