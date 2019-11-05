Ищут три дня: 25-летняя девушка пропала без вести в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-05T07:02:48+03:00

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О пропаже 25-летней иркутянки Александры Крыловой полицейским сообщила ее взволнованная мать. Женщина рассказала, что еще 2 ноября около 22 часов 30 минут ее дочь ушла из дома по улице Почтамтской, и не вернулась. С тех пор на связь она больше не выходила, телефон недоступен. Никто из друзей и родных не знает, где она может находиться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей девушки. На вид ей 25 лет, рост 171 см, худощавого телосложения, славянский тип лица, темно-русые волосы ниже плеч, карие глаза. Была одета в черную куртку по пояс с капюшоном, голубые джинсы, черные полуботинки.

Сейчас Александру Крылову разыскивают полицейские, волонтеры и неравнодушные горожане. Всех, кто что либо знает о местонахождении девушки, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU