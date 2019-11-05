2019-11-05T07:54:27+03:00
Общество

Туристку из Санкт-Петербурга сняли со скалы на Байкале

Девушка просидела там около трех часов в ожидании помощи
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Туристку из Санкт-Петербурга сняли со скалы на Байкале. Фото: пресс-службы БПСО МЧС РоссииТуристку из Санкт-Петербурга сняли со скалы на Байкале. Фото: пресс-службы БПСО МЧС России
Изменить размер текста:

Много туристов хотят увидеть Байкал. Но часто, в погоне за лучшими видами они забираются, как можно выше забывая о своей безопасности. А, загнав себя в ловушку, не все могут вернутся обратно. Так и произошло с туристкой, которой несколько часов пришлось дожидаться помощи спасателей.

"Помогите, пожалуйста, я не могу спуститься со сколы", - такой звонок поступил в службу 112 от туристки из Санкт-Петербурга. В районе первого тоннеля Кругобайкалки со стороны порта Байкал 29-летняя путешественница забралась на скалу, а самостоятельно спуститься не смогла. На помощь отправились спасатели Никольского поисково-спасательного отряда БПСО.

- Чтобы отыскать девушку, пришлось внимательно осматривать скалы, - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, - Обнаружили ее на высоте 10-15 метров, как раз над тоннелем. Путешественницу спасли при помощи альпинистского снаряжения и отвезли на базу БПСО.

Как рассказала пострадавшая, на скале она провела около трех часов. С базы девушка тут же уехала в Иркутск. Как оказалось, "вояж" на скалу она совершила напоследок - в этот же день ее ждал самолет в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение ограничат по улице Карла Маркса в Иркутске 7 ноября
Более 5 тысяч иркутян заболели ОРВИ в первую неделю ноября
Умер Виктор Юдин, экс-глава Арбитражного суда Иркутской области
Красота требует жертв: иркутяне продолжают заказывать опасные препараты для похудения
Сергей Левченко: Вместе мы добиваемся лучших результатов
Сергей Сокол: в бюджете Иркутской области должны быть учтены реальные потребности территорий
Движение на улице Марата в Иркутске будет перекрыто с 6 ноября
Более 37 тысяч рублей украл почтальон у жителей из Иркутской области
Сибиряк заплатил 170 тысяч рублей сыну только после ареста автомобиля
Иркутянка выплатит своей падчерице 300 тысяч за то, что постоянно ее избивала
Ищут три дня: 25-летняя девушка пропала без вести в Иркутске
Всероссийский день самбо пройдёт в Ангарске
Пробки в Иркутске 5 ноября 7 баллов: ДТП на Иркутном мосту
Лекарь поневоле: Иркутский драмтеатр покажет премьеру в конце ноября
Чемпионат России по хоккею с мячом: 5 ноября «Байкал-Энергия» проведет первую игру
Прогноз погоды 5 ноября в Иркутске: днем пойдет небольшой снег