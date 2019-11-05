Туристку из Санкт-Петербурга сняли со скалы на Байкале

СЕГОДНЯ 07:54 2019-11-05T07:54:27+03:00

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Много туристов хотят увидеть Байкал. Но часто, в погоне за лучшими видами они забираются, как можно выше забывая о своей безопасности. А, загнав себя в ловушку, не все могут вернутся обратно. Так и произошло с туристкой, которой несколько часов пришлось дожидаться помощи спасателей.

"Помогите, пожалуйста, я не могу спуститься со сколы", - такой звонок поступил в службу 112 от туристки из Санкт-Петербурга. В районе первого тоннеля Кругобайкалки со стороны порта Байкал 29-летняя путешественница забралась на скалу, а самостоятельно спуститься не смогла. На помощь отправились спасатели Никольского поисково-спасательного отряда БПСО.

- Чтобы отыскать девушку, пришлось внимательно осматривать скалы, - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, - Обнаружили ее на высоте 10-15 метров, как раз над тоннелем. Путешественницу спасли при помощи альпинистского снаряжения и отвезли на базу БПСО.

Как рассказала пострадавшая, на скале она провела около трех часов. С базы девушка тут же уехала в Иркутск. Как оказалось, "вояж" на скалу она совершила напоследок - в этот же день ее ждал самолет в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU