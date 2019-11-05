Сибиряк заплатил 170 тысяч рублей сыну только после ареста автомобиля

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-05T08:41:19+03:00

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Полгода назад 47-летний житель Иркутской области попал в список должников. А все потому, что он перестал выплачивать алименты своему сыну. За 6 месяцев сумма долга превысила 170 тысяч рублей. Но это мало волновало мужчину.

- Неплательщик даже не пытался погасить долг по алиментам, - сообщает ИА «Сибирские новости». – На прием к судебным приставам он тоже не приходил.

Так как достучаться до мужчины оказалось невозможным, приставы решили арестовать его имущество – микроавтобус. Автомобиль оказался единственным средством должника заработка. Официально он не трудоустроен, но зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Мужчина работал водителем на междугороднем маршруте.

Для того чтобы поймать должника, один из приставов прикинулся пассажиром и забронировал место на очередной рейс. Когда автобус приехал на автовокзал, сотрудники арестовали машину. Через несколько дней неплательщик полностью погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU