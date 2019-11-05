СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-05T09:20:46+03:00

Движение на улице Марата в Иркутске будет перекрыто с 6 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Автомобилисты, будьте внимательны! Обратите внимание на следующую информацию. На улице Марата в Иркутске планируется перекрытие движения. Ограничение начнет действовать 6 ноября с 8 часов утра. Будет перекрыт участок по правой стороне проезжей части около дома №20 по улице Сурикова.

- Ограничение движения связано с диагностическими работами на тепловой сети, - сообщает ИА Байкал Инфо. – Ремонт будет проводиться в дневное время с 8 утра до 6 часов вечера.

Полностью ограничение планируется снять только 15 ноября. Если ваш повседневный маршрут проходит через участок, на котором ведутся ремонтные работы, просим заранее перестроить свой маршрут, а также найти пути объезда.

Перекрытие дороги на улице Марата. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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ИСТОЧНИК KP.RU