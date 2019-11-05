2019-11-05T09:37:47+03:00
Общество

Сергей Сокол: в бюджете Иркутской области должны быть учтены реальные потребности территорий

В Законодательном Собрании прошло совещание с председателями профильных комитетов и комиссий
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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В муниципальных образованиях Иркутской области не хватает средств на исполнение своих полномочий. Об этом было заявлено на совещании по вопросам формирования регионального бюджета на 2020 год, которое состоялось в областном парламенте.

Как напомнила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, проект закона об областном бюджете на следующий период внесен в Заксобрание, однако в нем учтены не все предложения депутатов. Так, не предусмотрено увеличение финансирования проекта «Народные инициативы», не заложены дополнительные средства на сферу образования, которые могли бы быть направлены на оснащение специальным оборудованием школьных кабинетов химии, географии, истории, биологии и всех кабинетов – интерактивными досками, проекторами и иными современными устройствами. Также, по словам депутата, муниципальные образования вышли с инициативой увеличить нормативы отчислений в местные бюджеты. Также в проекте закона нет средств на начало капремонта ни одного детского сада, школы, спортивного или культурного объекта.

Ирина Синцова отметила, что поступает много обращений от муниципалитетов с замечаниями о том, что подготовлена проектно-сметная документация на строительство того или иного соцобъекта, но при этом он не включается в рейтинг объектов для выделения финансирования. А по словам Александра Гаськова, в законопроекте не отражен комплексный, стратегический подход к развитию сферы здравоохранения.

Подводя итог обсуждения, председатель Заксобрания Сергей Сокол призвал коллег активно включиться в работу над законопроектом об областном бюджете. По словам спикера, бюджет должен быть сформирован с учетом реальных потребностей муниципальных образований и жителей территорий, озвученных в обращениях и во время рабочих поездок парламентариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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