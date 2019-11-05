Красота требует жертв: иркутяне продолжают заказывать опасные препараты для похудения

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-05T10:31:49+03:00

Многие даже не подозревают, что погоня за красотой может их убить

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Культ красоты заставляет людей идти на крайние меры. Чтобы быть сбросить лишние килограммы, люди тратят огромные деньги. Но вместе с деньгами они отдают и свое здоровье. Препараты «для красоты» не помогают приблизиться к идеалу, а наоборот, медленно убивают.

В одном из почтовых отделений Иркутска сотрудники таможни обнаружили посылку - маленький пакет. Она была отправлена из Казахстана в России на имя местной жительницы. Внутри находилась небольшая баночка с яркой надписью «Билайт B-lite». А внутри нее - таблетки бордового цвета.

- Таможенная экспертиза выяснила, что таблетки являются лекарственными препаратами, - сообщает пресс-служба иркутской таможни. – Но в его составе содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин.

Иркутянка и не подозревала, что желание сбросить лишние килограммы станет поводом для проблем с законом. В составе многих средств для похудения содержатся сильнодействующие и психотропные вещества, которые запрещены в России.

Такие препараты наносят огромный вред здоровью человека. Но это спрос на них все равно не падает. Сибиряки продолжают заказывать их из-за рубежа, даже не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести.

Как правило, заказы делают женщины. Они приобретают чаи, порошки, лекарства для коррекции веса. Мужчины тоже не отстают: покупают анаболики и стероиды для набора мышечной массы.

С начала года сотрудники Иркутской таможни нашли 4 международных посылки с запрещенными препаратами. Жители Иркутска и Ангарска заказывали их из Таиланда и Беларуси. Во всех лекарствах найдены сильнодействующие вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU