2019-11-05T10:49:36+03:00
Происшествия

Умер Виктор Юдин, экс-глава Арбитражного суда Иркутской области

Виктору Юдину был 71 год
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Умер Виктор Юдин, экс-глава Арбитражного суда Иркутской области. Фото: пресс-служба Арбитражного суда Иркутской области.Умер Виктор Юдин, экс-глава Арбитражного суда Иркутской области. Фото: пресс-служба Арбитражного суда Иркутской области.
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В Иркутске, 4 ноября, на 72-году жизни скончался экс-председатель Арбитражного суда Приангарья Виктор Юдин. Об этой трагической новости сообщили в пресс-служба суда.

Напомним, что Виктор Юдин, являлся заслуженным юристом России. В коллекции его наград орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За заслуги перед судебной системой России II степени», наградной знак Совета судей России «За служение правосудию». Арбитражный суд Иркутской области Виктор Гаврилович возглавлял с 1995 по 2013 год.

Коллектив Арбитражного суда Иркутской области выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Юдина.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Гаврилович Юдин

Родился 23 октября 1948 года в поселке Нижнеангарск, Северо-Байкальского района.

В 1978 году окончил Иркутский государственный университет по специальности юрист-правовед.

В 1984 был избран судьей Ленинского районного суда Иркутска, с 1987 года по 1995 года являлся его председателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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